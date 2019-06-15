Электрошокеры, дубинки и газовые баллоны: ЕС добивается запрета на торговлю предметами пыток

Запрет не искоренит пытки, но усложнит получение инструментов для них. Фото: pixabay

Запрет не искоренит пытки, но усложнит получение инструментов для них. Фото: pixabay

С инициативой о запрете свободного оборота спецсредств выступили страны Европейского союза, Аргентина и Монголия.

Торговля инструментами, используемыми для пыток и казней, должна быть признана незаконной и запрещена.

Как сообщает Reuters, эту инициативу поддерживают 65 стран. Обсудить ее планируется на заседании ООН в конце этого месяца.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сравнила новый законопроект с компанией по ограничению торговли оружием. Однако она отказалась сообщить, какие страны все еще не присоединились к этой инициативе.

В ЕС уже введены запреты на смертную казнь и торговлю оборудованием для пыток, но Мальмстрем заявил, что в прошлом году дубинки продавались на ярмарке безопасности в Париже, поскольку ЕС прямо не запрещает продажу таких товаров.

ЕС уже ужесточил свои законы, чтобы затруднить исполнение смертных приговоров в США, запретив экспорт тиопентала натрия, анестезирующего средства, используемого в смертельных инъекциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининграде полицейский-герой заключён под стражу за пытки подозреваемого.