В Калининграде полицейский-герой заключён под стражу за пытки подозреваемого

Ранее мужчина был награжден за спасение человека из тонущего автомобиля. Фото: https://pixabay.com

Ранее мужчина был награжден за спасение человека из тонущего автомобиля. Фото: https://pixabay.com

Ранее мужчины был неоднократно награждён за героическое исполнение своего служебного долга.

Однако теперь проходит по статье “превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения”. Сотрудника правоохранительных органов заключили под стражу до 15 июля 2019 года. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на пресс-службу Светлогорского городского суда.

В пытках задержанного подозревают майора полиции из города Пионерского Калининградской области.

Ранее мужчина был награжден за спасение человека из тонущего автомобиля и за мужество и героизм при спасении погибавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Владивостоке школьница отмечала последний звонок в форме полицейского.