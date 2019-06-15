Дети из Финляндии выиграли путевки в «Артек»

Интерес международного сообщества к «Артеку» растет с каждым годом. Фото:artek.org
Интерес международного сообщества к «Артеку» растет с каждым годом. Фото:artek.org

Победители конкурса чтецов, проводившегося в Хельсинки, получили возможность три недели отдохнуть в Артеке.

Право на поездку завоевала и десятилетняя Софья Коновалова из Тампере. Как сообщает служба новостей Yle, девочка заняла третье место в конкурсе чтецов, и вместе с другими победителями получила право поехать в «Артек». Мать Софьи была родом из России, а отец из Украины.

Путевки в самый знаменитый летний лагерь России — это один из способов поддержки русскоговорящих детей, проживающих за границей.

В этом году «Артек» принимает более 43 000 детей. В основном здесь отдыхают россияне, но, как и в случае с Софией, есть и зарубежные гости.

История «Артека» началась более ста лет назад. Он был создан как детский санаторий. Затем стал знаменитым международный пионерским лагерем. После распада СССР в «Артеке» отдыхали украинские дети, получающие соцподдержку. После воссоединения Крыма с Россией «Артек» вновь стал элитным местом отдыха.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что российская интеллигенция просила Украину спасти «Артек».

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Дети из Финляндии выиграли путевки в «Артек»
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