Екатеринбургская епархия не будет строить храм

Екатеринбургская епархия отказалась от права на строительство храма святой Екатерины, который должен был расположится в сквере в центре города.

Данное заявление митрополита Кирилла опубликовано на официальном сайте епархии. Отмечается также, что церковь намерена возвести собор святой великомученицы Екатерины на том месте, которое будет достойно её святости.

Ранее в Екатеринбурге долгое время шли протесты: местные жители пытались препятствовать застройке сквера у Драмтеатра буквально в самом центре города.

Митинги в Екатеринбурге проходили ещё с 13 мая. В оппозицию активистам выступали люди, поддерживающие идею возведения храма. Однако было принято решение приостановить строительные работы и провести опрос местных жителей. По итогам опроса допускался вариант с переносом места строительства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Екатеринбурга хотят храм, но в другом месте.