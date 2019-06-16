Подросток после взрыва в Кудрово получил ожоги

Врачи диагностировали травмы, не угрожающее его жизни.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Обо всем сообщает портал 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что мальчик проводил химические опыты на балконе, которые закончились взрывом. В результате в квартире выбило окна, а подростку понадобилась помощь специалистов. В больнице у 16-летнего любителя экспериментов обнаружили ожоги лица, тела и конечностей, передает 78.ru, ссылаясь на источники в медицинских кругах. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что при взрыве в жилом доме Кудрово пострадал школьник. Сообщения об инциденте также распространяли очевидцы, которые слышали хлопок и видели осколки стекла. К счастью, больше никто не пострадал – все отделались испугом. Как долго подростку предстоит восстанавливаться – не уточняется.