Вопрос Путину мечтают задать более 600 тысяч человек

Именно столько обращений поступило в преддверии прямой линии с президентом.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Обо всем рассказали в эфире телеканала «Россия 24», ссылаясь на статистику, собранную колл-центром.

Уточняется, что большая часть обращений поступила по телефону – почти 355 тысяч, вторым по популярности способом задать вопрос стали СМС-сообщения, а третьим – приложение. Специалисты отмечают, что написать его можно на сайте moskva-putinu.ru, а также в социальных сетях и приложениях «Москва — Путину» и «ОК Live».

На некоторые из обращений Владимир Путин ответит уже 20 июня. Прямая линия начнется в 12 часов дня. Вопросы будут принимать также во время нее.

Напоминаем, что в 2018 году президент отвечал на вопросы более четырех часов. Людей интересовало все – от социальных проблем до вероисповедания Владимира Путина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Орнеллу Мути отсидит в тюрьме за подделанную справку ради ужина с Путиным.