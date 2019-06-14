Орнеллу Мути отсидит в тюрьме за подделанную справку ради ужина с Путиным

Актриса не явилась на спектакль, предоставив фальшивую справку от врача.

Обо всем рассказывает агентство ANSA. Итальянская актриса ответила за прогул работы без уважительной работа, а также за подделывание документов. В далеком 2010 году Орнеллу Мути не вышла на сцену, заявив, что она болеет. Работе она предпочла благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал Владимир Путин, занимающий в то время должность премьер-министра России.

Обман раскрыли, но актриса до сих пор не понимает, что не так. Она объяснила, что не могла напрягать голосовые связки, а без этого невозможно играть на сцене. Также она отметила, что на ужине говорить было не обязательно.

Приговор вынесли еще в 2015 году. Женщине нужно было выплатить штраф и отсидеть в тюрьме восемь месяцев. Позже наказание смягчили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец отсудил у американской компании более 23 миллионов рублей.