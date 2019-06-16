Самолет из Милана с неисправной системой кондиционирования приземлился в Москве

Причиной стала система кондиционирования. Фото: https://pixabay.com
Причиной стала система кондиционирования. Фото: https://pixabay.com

Рейс следовал из Милана как раз до столицы России.

Ранее сообщалось о посторонних звуках на борту. Ряд СМИ писали про то, что на борту самолета, совершающего перелет из Милана в Москву, сработал датчик разгерметизация.

Однако по уточненной информации, пишут “РИА. Новости” ссылаясь на авиакомпанию “Аэрофлот”, на борту самолета была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха. В связи с этим на борту и были посторонние звуки, уточнили в авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержка рейса авиакомпании iFly из Пулково в Анталью привела к сбою расписания. Пассажиры, которые воспользовались услугами авиаперевозчика, должны быть готовы к “плавающему” графику.

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