Самолет из Милана с неисправной системой кондиционирования приземлился в Москве

Рейс следовал из Милана как раз до столицы России.

Ранее сообщалось о посторонних звуках на борту. Ряд СМИ писали про то, что на борту самолета, совершающего перелет из Милана в Москву, сработал датчик разгерметизация.

Однако по уточненной информации, пишут “РИА. Новости” ссылаясь на авиакомпанию “Аэрофлот”, на борту самолета была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха. В связи с этим на борту и были посторонние звуки, уточнили в авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержка рейса авиакомпании iFly из Пулково в Анталью привела к сбою расписания. Пассажиры, которые воспользовались услугами авиаперевозчика, должны быть готовы к “плавающему” графику.