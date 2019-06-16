У поселка Токсово в результате ДТП пострадал парень

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Все остались живы, но один молодой человек после аварии весь в крови.

Инцидент случился сегодня вечером, 16 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все произошло в Ленинградской области у поселков Токсово и Сярьги. BMW X5 ехала по дороге как вдруг вылетела по непонятной причине в кювет. Возможно, водитель не смог справиться с управлением. В результате все остались живы, но нельзя сказать, что невредимы – один парень выбрался из автомобиля в крови. Очевидцы отметили, что ДПС занимается выяснением обстоятельств дела.

«Как они умудряются на сухой дороге на новых исправных машинах напичканной электроникой?»,

— удивляется один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на улице Савушкина сбили мотоциклиста. Насколько серьезные травмы получил байкер – непонятно. После столкновения он лежал на земле, ожидая помощи специалистов.

дтп ленинградская область
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