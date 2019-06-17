Отозванный из Минска посол Бабич стал заместителем министра экономики

Михаил Бабич был освобожден от должности российского посла после неоднократной критики со стороны МИДа Белоруссии.

В частности, Белорусский МИД упрекал Бабича, работавшего в дипмиссии с августа 2018 года, в том, что ему успешно удается то, чего не смогли сделать внешние силы на протяжении десятков лет, а именно — разрушить дружественные отношения двух стран. Президент РФ Владимир Путин в апреле снял Бабича и назначил на пост посла в Белоруссии сенатора Дмитрия Мезенцева.

Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева о назначении Михаила Бабича заместителем министра экономического развития опубликовано на сайте кабинета министров.

С 2011 по 2018 год Михаил Бабич был полпредом президента РФ в Поволжском федеральном округе. Он действительный государственный советник РФ 1 класса, кандидат экономических наук.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия и Белоруссия введут единую валюту.