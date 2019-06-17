Женщина попыталась поджечь храм на Минеральной улице

О причинах не рассказывают, но храм является католическим, а не православным.

В понедельник полицейские Петербурга выехали на Минеральную улицу после сообщения о попытке поджога, передают Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 17 июня.

Полицейским сообщили, что неизвестная женщина хотела поджечь дверь храма в Калининском районе Петербурга. Сейчас ее привезли для разбирательства в отдел полиции.

На Минеральной улице находится храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Он появился на территории Выборгского католического кладбища в середине XIX века, долгое время пустовал, службы снова начали проводить 2005 году. Он является католическим, а не православным, что могло стать причиной негодования жительницы Санкт-Петербурга. В полиции Петербурга не уточняют причин происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Екатеринбурге не будут строить храм.