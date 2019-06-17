Нехватку детских садов Ленобласть решит за счет субсидий частным дошкольным учреждениям

В Ленобласти принято решение платить частным детским садикам по 18 тыс. рублей в месяц за каждого ребенка при условии, что родителям останется доплатить не более 5 тыс. рублей.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на слете социальных предпринимателей и тех, кто планирует открыть бизнес в социальной сфере. Таким образом Ленобласть рассчитывает решить проблему нехватки мест в детсадах в кварталах новостроек.

Доля негосударственных поставщиков социальных услуг по сравнению с 2017 годом выросла вдвое и достигла 51%, сообщил Дрозденко. Это различные спортивные секции, частные детские сады, школы раннего развития, компании, предоставляющие услуги ухода за больными и пожилыми людьми.

На слет собрались более 350 участников изо всех уголков Северо-Западного региона. На встрече социальные предприниматели смогли ознакомиться с разработанными для них мерами государственной поддержки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что матерям-одиночкам разрешат отсрочку оплаты за детский сад.