Дуэт Синатры и Армстронга исполнят в Петербурге Носков и Че Морале

Две звезды американской музыки лишь однажды исполнили вместе The Birth of the Blues.

В конце июня в Санкт-Петербурге воспроизведут совместное выступление Фрэнка Синатры и Луи Армстронга. Песню The Birth of the Blues в Северной столице исполнят Дмитрий Носков и Вова Че Морале в рамках Tribute Jazz Festival, сообщили Gazeta.SPb организаторы 17 июня.

Песня The Birth of the Blues была написана в 1926 году, Синатра и Армстронг исполнили ее вместе в 1957 году и это стало единственным совместным номером двух современников и звезд американской музыки.

Носков попробует спеть как Синатра, а Че Морале возьмет в руки трубу. К ним присоединится и Екатерина Черноусова, которая исполнит номера Cry me a river и Summertime Эллы Джейн.

Концерт пройдет 30 июня на крыше Hi-Hat на Аптекарском пр. Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Неве установили понтоны к “Алым Парусам”