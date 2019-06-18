В Ботаническом саду ждут, что сегодня распуститься Царица ночи

По предварительной информации, увидеть ее в полной красе можно будет около 20:00.

Правда угадать точное время, разумеется, нельзя. Сотрудники Ботанического сада БИН РАН могут только прогнозировать и по предварительным рогнозам, это произойдет вечером сегодня.

В Ботаническом саду напоминают, что селенецереус макдональди имеет особый характер раскрытия.

“Она даже более непредсказуема чем классическая крупноцветковая. Сколько бутонов расцветёт в одну ночь пока не знает никто. С вероятностью 60 % показ начнется завтра 18 июня в 20:00. Следите за новостями. В этом году каждый показ — рекорд, но о таком обильном цветении этого экземпляра мы даже не мечтали”, — пишут в группе сада в соцсети “ВКонтакте”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Магнит» собирает использованные бутылки и раздает эко-сумки.