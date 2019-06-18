«Магнит» собирает использованные бутылки и раздает эко-сумки

Компания устроила экологическую акцию, чтобы привлечь людей к решению важной проблемы.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе розничной сети «Магнит», передает ТАСС. На данный момент поучаствовать в акции можно только жителям Москвы, Красногорска и Краснодара.

В шести магазинах установлены устройства, которые принимают использованные пластиковые бутылки, а также алюминиевые банки. Если человек сдает тару, ему дают 10-ти процентную скидку на покупки. Первым россиянам, которые придут в «Магнит» с купоном на кассе дадут подарок — эко-сумку. С ней можно ходить за покупками много раз, не покупая пакеты.

Постепенно подобные автоматы будут захватывать как можно больше магазинов – к 2020 году они появятся в Подмосковье и Казани. Всю собранную тару обещают перерабатывать. Россиян просят приносить чистые бутылки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиян хотят поощрять за отказ от пластиковых пакетов.