Балтийскую нерпу и серого тюленя познакомили в Репино

В центре изучения морских млекопитающих надеются, что животные смогут быстрее отвыкнуть от людей.

Защитники животных познакомили балтийскую нерпу и серого тюленя, сообщили активисты Фонда друзей балтийской нерпы 18 июня. Важное знакомство организовали для того, чтобы животные быстрее отвыкали от людей и их можно было быстрее отпустить на волю.

Видео: https://vk.com/sealrescue

Активисты засняли на видео первую встречу Малышки Нервы и Окуневой-2. Как и ожидали в фонде, инициативу проявила именно нерпа как более самоуверенное животное. Теоретически животные могли подраться, но все обошлось и на видеозаписи запечатлели, как нерпа и тюлень вместе плавают в одном бассейне.

В “Фонде друзей балтийской нерпы” серьезно озабочены обстановкой в Финском заливе: активисты сообщают о массовой гибели тюленей. С начала 2019 года на берегу нашли более 20 трупов морских животных. Некоторые детеныши отстают от родителей — иногда их удается вовремя спасти и отправить на реабилитацию в центр морских животных в Петербурге.

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