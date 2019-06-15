Пятимесячного дюгоня выкармливают молоком в Таиланде

Девочка отстала от матери, но теперь привязалась к людям и их лодкам.

Маленький дюгонь, крупное морское млекопитающее, потерялся у берегов Таиланда. Его нашли моряки и теперь выкармливают, надеясь, что однажды он сможет научиться выживать сам, сообщает Associated Press 15 июня.

Видео: Associated Press

Пятимесячную девочку Мариум выкармливают молоком и водорослями. Взрослый дюгонь может достигать 3,4 м, сейчас дюгони считают исчезающим видом.

Ветеринары каждое утром выходят в море у острова Ко Либонг на своих каное. Маленькая дюгонь очень привязалась к людям и особенно к лодкам: ученые считают, что лодки привлекают Мариум, потому что форма их нижней части напоминает ей мать. Сейчас врачи считают, что придется заботиться о Мариум еще как минимум год, прежде чем ее можно будет перестать выкармливать бутылочным молоком и она начнет ухаживать за собой сама. Дюгони проводят с матерью около 8 лет.

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