В США обезьян начали отправлять «на пенсию» после опытов 

В лабораториях США в 2017 году находилось около 110 тысяч обезьян. Фото: pixabay.com
В лабораториях США в 2017 году находилось около 110 тысяч обезьян. Фото: pixabay.com

Раньше животных усыпляли, но теперь переселяют их в заповедники.

В США научные лаборатории начали отправлять подопытных обезьян «на пенсию» — в специальные заповедники, один из которых открылся в Висконсине. После завершения всех опытов их помещают в просторные вольеры, позволяют выходить наружу, кормят капустой и морковью и разрешают рисовать красками, передает Associated Press.

Всего в лабораториях США находилось около 110 тысяч приматов в 2017 году.

Раньше обезьян усыпляли после опытов — экспертам нужны были ткани животных для изучения, но технологический прогресс позволяет прибегать к такой мере теперь лишь в крайних случаях. К тому же, ученые часто привязываются к своим подопечным. Выпускать животных на волю бессмысленно — они не приспособлены к выживанию в дикой среде. Все больше лабораторий присоединяются к проекту пенсий, однако заповедникам требуется поддержка от лабораторий от 10 до 20 тысяч долларов в год, по данным AP.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Финляндии людей хоронили в озерах.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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