Ученые рассказали о древних останках на дне озера в Финляндии

Захоронение человека в воде — судя по всему, уникальное для Финляндии явление.

Ученые нашли крупное захоронение на дне озера в регионе Исокюре на западе Финляндии, сообщает Daily Mail.

Поблизости нет никаких современных поселений. То, что большая часть останков принадлежат детям и женщинам, навело ученых на мысль, что индивиды относились к особой категории общества. Позже они выяснили, что похороненные в воде могли быть предками современных саамов, финно-угорского народа, от которого произошло название Лапландии.

“Водное захоронение” — по-видимому, уникальное для территории Финляндии явление. Ученые предполагают, что останки сбросили в воду где в V-IX веках; они неплохо сохранились до наших дней.

Захоронения в регионе являются крупнейшими в стране — ученым удалось добыть 75 кг костей, принадлежащих примерно 98 индивидам. Кроме этого археологи нашли украшения.

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