Древние китайцы и таджики курили коноплю

В захоронениях нашли жаровни с следами каннабиса. Фото: pixabay.com
В захоронениях нашли жаровни с следами каннабиса. Фото: pixabay.com

Ученые считали, что в древности люди использовали растение только как сырье для одежды и масла.

Коноплю как источник психоактивное веществ начали использовать около 2,5 тысяч лет назад, сообщает Science Alert. Следы курения каннабиса обнаружили в Центральной Азии на Памирском плато.

Памир — горная система на территориях Таджикистана, Китая, Пакистана и Афганистана. В захоронениях археологи нашли жаровни с биомаркерами конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола — вещества в каннабисе, которое оказывает воздействие на сознание.

До этого ученые считали, что древние люди использовали коноплю исключительно как сырье для изготовления одежды и масла. К примеру, римский врач Педаний Диоскорид описывает коноплю как средство от ушных болезней, но о ее психоактивных свойствах не упоминает. В СССР коноплю массово выращивали для производства масла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Финляндии запретили вид шиповника.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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