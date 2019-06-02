В Финляндии запретили один из видов шиповника

Правительство Финляндии включило шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредоносных видов растений, а также ввело запрет на его импорт и продажу. Об этом сообщает Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Запрет на этот вид шиповника вступит в силу через три года. Власти намерены очистить от растения парки, сады, скверы и берега водоемов.

Также в список вредоносных растений были внесены люпин многолистный и горец сахалинский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что надзорная служба подготовила документ, содержащий такое понятие, как качество пищевой продукции.

Новые критерии качества, разработанные ведомством под контролем Дмитрия Медведева, должны соответствовать принципам здорового питания — полноценность рациона, потребительские свойства и безопасность.