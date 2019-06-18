В Пулково нашли опасные для человека часы

Радиацию излучал циферблат аксессуара. Фото: https://pixabay.com
Радиацию излучал циферблат аксессуара. Фото: https://pixabay.com

Посылка была найдена таможенными сотрудниками аэропорта «Пулково-1» во время прохождения радиационного контроля.

Таможенники в ходе проверки обнаружили необычную посылку, от которой исходило ионизирующее излучение. Внутри оказались антикварные часы, выпуск которых датируются 1943 годом. Оказалось, что радиацию излучал циферблат аксессуара. На данный момент часы изъяты специалистами СПБ ГУП «Экострой» и отправлены на временное хранение, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию.

В СПб ГУП «Экострой» в течение прошлой недели обращались более 150 раз. Специалисты отправлялись на аварийные ситуации 24 раза, из них 11 адресов квартир, на которых разбивали термометры. Также была проведена уборка мусора, находящего на поверхности водных объектов города.

За это время работники вывезли на утилизацию 500 кг нефтезагрязненных отходов, 2 кг химических отходов и 40 люминесцентных ламп.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что нефтепродукты разлились в Красносельском районе Петербурга.

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