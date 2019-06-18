«Ленэнерго» оцифровала техприсоединение к электросетям

Подключение к электросетям станет быстрее. Фото: lenenergo.ru
Подключение к электросетям станет быстрее. Фото: lenenergo.ru

Сегодня «Ленэнерго» презентовала онлайн-сервис, который облегчит и ускорит присоединение к электросетям.

Также компания представила свою новую корпоративную геоинформационную систему (КГИС) и продемонстрировала ее возможности.

Теперь заявителю нужно лишь указать на карте место, куда надо провести электричество. Программа предложит не менее пяти вариантов подключения, определит объем работ и их стоимость.

Также сегодня в Петербурге прошло годовое собрание акционеров ПАО «Ленэнерго», где были подведены итоги 2018 года. За прошлый год компания получила 10,4 млрд рублей чистой прибыли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в «Ленэнерго» будут использовать цифровые технологии Siemens.

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