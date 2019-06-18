Сегодня в Ботаническом саду расцвела «Царица ночи»

Кактус цветет в этом году уже третий раз, причем сейчас на нем распустилось рекордное количество цветков — 20.

Цветение началось сегодня в семь вечера и, по прогнозам, продлится до часа ночи 19 июня, сообщается в соцсетях Ботанического сада.

По традиции, кассы Ботанического сада закрылись только в 23:00, чтобы петербуржцы смогли посмотреть на только открывшиеся цветы. Желающих было много, и очередь занимала до 40 минут. Фотографии кактуса публикует «Мойка78».

На латыни «Царица ночи» называется Selenicereus grandiflorus, цветущее в Петербурге растение — потомок кактуса, поступившего в коллекцию Ботанического сада еще до войны, в 1930-х годах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Царица ночи» к вечеру готова распуститься.