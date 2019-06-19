Gazeta.SPb публикует видео и фото с отреставрированными грифонами с Банковского моста

Официальное открытие переправы у Петербургского государственного экономического университета собрало огромную толпу людей.

Мероприятие состоялось сегодня, 19 июня. Обо всем рассказала Екатерина — читательница Gazeta.SPb. Ближе к часу дня у обновленного Банковского моста собрались петербуржцы и гости города – всем не терпелось увидеть грифонов, которых привезли укутанными в материю. На видео ниже заметно, что любопытных оказалось довольно много. Не удивительно, ведь грифоны являются одной из самых узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга.

На торжественное открытие моста приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выразил надежду, что студенты будут оберегать львов с крыльями.

Напоминаем, что грифонов демонтировали еще в 2017 году и обещали вернуть их на место через год, но работы затянулись. Специалисты старались вернуть фигурам их исторический облик.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что изначально планировалось, что легендарных грифонов установят на Банковский мост только в конце лета.