Прокуратура оштрафовала директора ветеринарного института птицеводства

Прокуратура Петербурга оштрафовала на две тысячи рублей директора филиала ФНЦ ВНИТИП РАН за нарушения содержания птиц в условиях вивария в городе Ломоносов.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили, что в помещениях вивариев содержались не идентифицированные особи, а в Институте отсутствовали документы, которые подтверждают ветеринарный осмотр птиц и их карантинирование.

Также директор института не уведомил и не согласовал с ветеринарной службой Петербурга поступление новых животных. Кроме того, прокуратура установила, что часть отходов от содержащихся птиц смывается в систему канализации.

Петродворцовский районный суд Петербурга привлек директора ветеринарного института птицеводства к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

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