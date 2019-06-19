Антимонопольщики наказали компанию-двойника «ПетербургГаза»

Ей придется как минимум придумать себе новое название.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз». В сообщении сказано, что петербургское УФАС удовлетворило жалобу организации на компанию-двойника с похожим названием – «ПетробургГаз». Антимонопольщики отметили, что названия созвучны и пишутся практически одинаково – в обоих есть заглавная буква «г». При этом «ПетробургГаз» выбрала для себя номер «горячей линии», похожий на номер «ПетербургГаза» – отличаются лишь первые две цифры.

В УФАС считают, что такие совпадения могут ввести потребителей в заблуждение.

«Вместо развития собственного бренда ответчик воспользовался положительной репутацией и широкой известностью ГРО «ПетербургГаз»,

— говорится в тексте. Теперь «ПетробургГаз» должен думать над новым наименованием.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что УФАС хочет оштрафовать Burger King за неэтичные слоганы.