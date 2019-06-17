УФАС хочет оштрафовать Burger King за неэтичные слоганы

За каждое нарушение на сеть могут наложить штраф в 500 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

За каждое нарушение на сеть могут наложить штраф в 500 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Антимонопольщики уверены, что реклама неявно содержит бранные слова и призывы к агрессии.

В управлении ФАС Москвы рассмотрят дело о рекламе Burger King, сообщили в антимонопольном органе 17 июня. Сеть массово рассылала по электронной почте неэтичные слоганы, которые Gazeta.SPb не может цитировать.

Рекламные слоганы обсудили на экспертном совете при УФАС Москвы и его члены признали их неэтичными: в УФАС передают, что в них можно увидеть непристойности и призывы к агрессии. Бранные слова в рекламе запрещены — хотя Burger King прямо их не употребляет, но отсылает к ним.

Глава УФАС Москвы Армен Ханян заявил, что реклама сети распространяется и на плакатах ресторанов, которые видят и маленькие дети. Судьбу сети решат 26 июня — за каждое нарушение Burger King может получить штраф до 500 тысяч рублей.

В Петербурге в 2018 году работало 62 ресторана сети Burger King.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге закрылось кафе с непристойным названием.