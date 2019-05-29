Владелец бара с непристойным названием на Приморском продал бизнес

Фотография-доказательство того, что бара больше нет. Почему в ч/б - неизвестно. Фото: УФАС.

Фотография-доказательство того, что бара больше нет. Почему в ч/б - неизвестно. Фото: УФАС.

Заведение закрыли, а директор ООО “Успех” извинилась перед жителями Петербурга.

Суши-бар на Приморском проспекте с оскорбительным названием закрыли, сообщает УФАС Санкт-Петербурга 29 мая. Антимонопольный орган признал, что слово, которые якобы переводится с японского языка как “День недели суббота” нельзя использовать в качестве названия.

Директор ООО “Успех” принесла извинения жителям ближайших домов, которых вывеска заведения могла привести в недовольство. Она сообщила, что бизнес продан и компания больше не ведет никакой деятельности.

По закону в рекламе организаций запрещено употреблять бранные слова, которые увидели на вывеске жители Петербурга. Антимонопольный орган примет решение о штрафе для организации, который может составить от 100 до 500 тысяч рублей, передают в УФАС Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Санкт-Петербурга не планирует закрывать бар из-за названия — видимо, его убедили передумать.