Владелец бара с непристойным названием на Приморском продал бизнес

Заведение закрыли, а директор ООО “Успех” извинилась перед жителями Петербурга.
Суши-бар на Приморском проспекте с оскорбительным названием закрыли, сообщает УФАС Санкт-Петербурга 29 мая. Антимонопольный орган признал, что слово, которые якобы переводится с японского языка как “День недели суббота” нельзя использовать в качестве названия.
Директор ООО “Успех” принесла извинения жителям ближайших домов, которых вывеска заведения могла привести в недовольство. Она сообщила, что бизнес продан и компания больше не ведет никакой деятельности.
По закону в рекламе организаций запрещено употреблять бранные слова, которые увидели на вывеске жители Петербурга. Антимонопольный орган примет решение о штрафе для организации, который может составить от 100 до 500 тысяч рублей, передают в УФАС Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Санкт-Петербурга не планирует закрывать бар из-за названия — видимо, его убедили передумать.