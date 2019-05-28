Петербуржец не станет закрывать японское кафе из-за оскорбительного названия

Основатель кафе заверил, что заведение продолжает работать, несмотря на претензии УФАС.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Основатель сети Константин Зимен рассказал изданию «Фонтанка», что японское кафе продолжает работать. До этого УФАС сообщала, что оно закрыто из-за названия, созвучному нецензурной лексике. Врио заместителя руководителя петербургского УФАС Марина Никита уверяла, что владелец сети признал свою ошибку, извинился перед всеми и закрылся.

Сам Зимин утверждает, что антимонопольщики потребовали убрать рекламную конструкцию – предприниматель так и сделал. Также мужчина уверяет, что планирует развивать свою сеть и открывать новые заведения.

Пока что УФАС никак не комментировал заявления бизнесмена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена. В конкурсной документации были выявлены нарушения.