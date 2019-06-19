Петербурженка получила штраф за ложный донос на своего мужа

В суде женщина расскаялась в содеянном. Ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В суде женщина расскаялась в содеянном. Ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Петербурга было поддержано прокуратурой Кировского района.

Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. В ноябре 2018 года обвиняемая обратилась в отдел полиции по Кировскому району города и сообщила, что ее смартфон Samsung, стоимость которого около 60 тыс. рублей, был похищен бывшим супругом женщины.

Позднее подсудимая начала отказываться от дачи показаний, а в дальнейшем и вовсе сообщила, что бывший муж не похищал телефон. Оказалось, что она решила оклеветать его ради мести. В суде женщина раскаялась в содеянном. Ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура оштрафовала директора ветеринарного института птицеводства.