«Яндекс» позволит пассажирам включать в машине свою музыку

В скором времени сервис «Яндекс.Такси» позволит пассажирам управлять аудио-системой автомобиля. Об интеграции в новой бесплатной услуги сообщил управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.
По его словам, пассажир сможет сам выбирать музыку и включать любимые песни в «Яндекс.Музыке» во время поездки.
Также Шулейко добавил, что идея интегрировать «Яндекс.Музыку» в «Яндекс.Такси» родилась два года назад.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Subway подключили к «Яндекс.Еде». Доставка сэндвича обойдется в 99 рублей и уже работает в Петербурге, Москве и других городах.
Сервис начал работу в более 30 точках по городам России — включая Санкт-Петербург, Москву, Самару и еще четыре города.