Subway подключили к Яндекс.Еде

Доставка сэндвича обойдется в 99 рублей и уже работает в Петербурге, Москве и других городах.

Со среды 5 июня сэндвичи из сети ресторанов быстрого питания Subway можно заказать через сервис доставки Яндекс.Еда, сообщили Gazeta.SPb в Subway 5 июня.

Сервис начал работу в более 30 точках по городам России — включая Санкт-Петербург, Москву, Самару и еще четыре города. Можно предположить, что пока что в Петербурге действуют максимум 5-10 ресторанов Subway с таким сервисом. К сервису хотят подключить рестораны еще в 13 городах, где работает сеть.

Доставка сэндвича стоит 99 рублей, клиенты смогут точно так же выбирать начинки, соусы и специи для них. По словам президента компании в России Ольги Блудовской, рынок доставки растет на 15-20% в год и диктует свои правила.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге сбили курьера Яндекс.Еды на велосипеде.