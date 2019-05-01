На набережной Фонтанки сбили курьера «Яндекс.Еды» на велосипеде

ДТП на Фонтанке. Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

ДТП на Фонтанке. Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Сегодня днем, 1 мая, в центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста — курьера сервиса «Яндекс.Еда».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте», авария на пересечении набережной реки Фонтанки и Апраксина переулка.

По словам свидетелей происшествия, в результате ДТП никто не пострадал. Курьер отделался легкими ссадинами. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Доставщиков Яндекс Еды сильно перегружают, возможно, что концентрации не хватило велосипедисту при маневре», — комментируют происшествие участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в сервис “Яндекс.Еда” планирует снизить нагрузку сотрудников после смерти одного из курьеров. Инцидент произошел в Петербурге. По словам коллег молодого курьера, у него случился сердечный приступ.