Сервис “Яндекс.Еда” планирует снизить количество смен сотрудников после смерти одного из курьеров

Сервис работает круглосуточно, и курьеры могут сами выбирать трудовую нагрузку. Фото: vk.com

Сервис работает круглосуточно, и курьеры могут сами выбирать трудовую нагрузку. Фото: vk.com

Инцидент произошел в Петербурге. По словам коллег молодого курьера, у него случился сердечный приступ.

Однако точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы. Сообщает “Говорит Москва”. Молодому человеку был 21 год. По словам его коллег, в день смерти он проработал больше 10 часов.

После инцидента в эфире радиостанции “Говорит Москва” руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова сообщила, что такой случай приведет к серьезным изменениям рабочего графика курьеров.

Сервис работает круглосуточно, и курьеры могут сами выбирать трудовую нагрузку. Некоторые берут много смен и работают больше часов, чем положено по трудовому кодексу.

“Мы просим всех курьеров связываться с нами и рассказывать обо всех неподобающих случаях с супервайзерами. Исходя из этой информации, мы сможем в дальнейшем принимать решение, продолжать ли сотрудничать с этим партнером дальше”, — сообщила Ася Шестакова

По словам Шестаковой, сотрудники сервиса “Яндекс.Еда” уже связались с родственниками погибшего курьера.

Руководство сервиса поддерживает связь с родственниками погибшего и уверяет, что трудовые смены будут под контролем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель “Яндекс.Драйв” сбил столб на Выборгской набережной и перевернулся.