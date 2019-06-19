Из Петербурга в Беларусь отправится «Поезд памяти»

В этом году Республика Беларусь отмечает 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь юбилея подготовлена акция «Поезд памяти», которую организовал Фонд поддержки молодежи «Здоровая нация».

Поезд отправится с Витебского вокзала города Санкт-Петербурга 20 июня. Состав направится в памятные места Минска и Бреста, где брали начало трагические события Великой Отечественной войны. 300 человек, в числе которых ветераны ВОВ, блокадники Ленинграда и ученики средних школ Санкт-Петербурга, станут почетными пассажирами поезда — сообщает в Gazeta.SPb Фонд поддержки молодежи «Здоровая нация».

В завершение акции, 22 июня состоится общегородской концерт «Музыка войны и победы». На нем сыграет Симфонический оркестр Петербурга под управлением Сергея Стадлера, а также прозвучит музыка отечественных композиторов разных лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что медицинские работники Пскова проведут выездные обследования ветеранов.