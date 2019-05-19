Медицинские работники Пскова проведут выездные обследования ветеранов

Для этих целей в штат городской поликлиники могут ввести ставку социального работника.

Выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и главврач Псковской городской поликлиники, зампредседатель Общественной палаты Псковской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Невалённая.

Так, в рамках встречи, особое внимание было уделено организации медпомощи пожилым гражданам. Губернатор области рекомендовал составить своего рода список нуждающихся в помощи людей старшего возраста. А после организовать индивидуальное медицинское сопровождение пожилых граждан.

Для выездных мобильных бригад и организации медицинской помощи на дому Ведерников рекомендовал ввести в штат городской поликлиники ставку социального работника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы смогут задать Беглову вопросы во время “Губернаторского эфира”.