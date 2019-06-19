Жириновский: «Позор парламенту». Депутат покинул зал в знак протеста

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский демонстративно покинул в знак протеста зал парламента.

Причиной такого поведения депутата стало намерение отклонить, предложенный либерал-демократами законопроект по упрощению получения российского гражданства для людей, имеющих минимум одного русского по национальности родителя.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — выкрикнул Жириновский.

Как сообщает ТАСС, после того, как Владимир Жириновский покинул зал пленарных заседаний Госдумы, депутаты проголосовали против принятия этого законопроекта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путину задали миллион вопросов к прямой линии.