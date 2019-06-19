Путину задали миллион вопросов к прямой линии

Владимир Путин. Фото: https://pixabay.com
Владимир Путин. Фото: https://pixabay.com

До эфира остались сутки – вряд ли президент успеет ответить хотя бы на сотню.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Статистикой поделились на телеканале «Россия-24». К утру среды в редакцию поступило более миллиона вопросов от россиян. Большинство предпочитает звонить, некоторые пишут СМС-сообщения, единицы пользуются сайтом или приложением. Уточняется, что вопросы будут принимать даже во время прямой линии – их будут задавать журналисты, присутствующие в зале, а также обычные люди.

Напоминаем, что прямая линия состоится уже завтра, 20 июня. Начало назначено на 12 часов дня. В прошлом году Владимир Путин отвечал на вопросы почти 4,5 часа – успел поговорить примерно на 70 тем. Людей интересовало все – от социальных проблем до вероисповедания Владимира Путина. Сложно даже предположить, сколько времени президенту понадобиться, чтобы ответить на все вопросы граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что еще пару дней назад вопрос Путину мечтали задать более 600 тысяч человек.

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