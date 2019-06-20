Никита Кучеров признан самым ценным хоккеистом НХЛ

В Лас-Вегасе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» игроки назвали самым ценным хоккеистом Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, 26-летний Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» по итогам голосования хоккеистов. Ранее этой награды удостаивались еще три игрока из России: Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Также он стал обладателем «Харт Трофи», за которую голосовали журналисты.

Кроме того, Никита Кучеров получил награду «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона.

10 июля прошлого года Кучеров подписал с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 8-летний контракт на $ 76 млн.

В 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 128 очков и обновил российский рекорд результативности, который держался с 1993 года.

Ранее в Gazeta.SPb рассказывала о том, как Путин объясняет частые победы его хоккейной команды.