Прямая линия подстегнула работу следователей

Многие вопросы, поступившие на прямую линию с президентом, стали поводом для следственных проверок.

Сегодня в 12:00 начнется прямая линия с Владимиром Путиным, на которую поступило уже более миллиона вопросов граждан. Зачастую это для граждан последний способ заставить власти обратить внимание на свои проблемы.

Следственные органы уже инициировали проверки по нескольким обращениям, поданным на прямую линию.

Так, в Орловской области проводится доследственная проверка, которая касается нарушения прав дольщиков. ООО «Компания Стройсервис» уже на полтора года затянула срок сдачи пятиэтажки в микрорайоне «Первый» Орловского района.

В Воронежской области следователи проверяют информацию о плохом качестве воды в селе Новая Усмань. Местные жители, самостоятельно оплатив ряд экспертиз, не могут с 2015 года доказать властям, что в их дома поступает не питьевая, а желтая и вонючая техническая вода.

В Пермском крае следственные органы проверяют заявление женщины, которая утверждает, что были нарушены ее права при реализации госпрограммы обеспечения граждан доступным жильем.

На Алтае следователи проверяют сообщение о том, что с 2014 года власти не обеспечили жильем многодетную семью, дом которой был разрушен паводком, и семья сейчас вынуждена арендовать квартиру.

В Свердловской области доследственные проверки идут по поводу аварийного состояния ряда жилых домов в городах Асбест и Серов.

В Татарстане организовано проведение доследственной проверки по обращению об отсутствии в микрорайоне «Подсолнухи» Тукаевского района, где живут многодетные семьи, дорог, сетей водоснабжения и газопровода.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за прямой линией с Путиным намерены следить 75% россиян.