За прямой линией с Путиным намерены следить 75% россиян

Прямая линия с Путиным в этом году вызывала рекордный интерес граждан. Фото: baltphoto.ru

Прямая линия с Путиным в этом году вызывала рекордный интерес граждан. Фото: baltphoto.ru

Ответы президента интересуют 77% граждан, по данным опроса ВЦИОМ. На горячую линию поступило более миллиона вопросов.

Прямая линия начнется сегодня в полдень и будет транслироваться по основным телеканалам. Вопросы будут приниматься до окончания программы.

От начала до конца прямую линию собираются смотреть 29% россиян, 12% планируют увидеть ее фрагментарно, 34% будут узнавать о ее содержании из СМИ. Ответили, что не будут следить за прямой линией, 10% респондентов. Ответы Путина не интересуют 22% опрошенных.

Год назад прямая линия с президентом привлекла внимание 61% россиян. От начала до конца за ней следили 10%, 27% видели отдельные фрагменты и 24% узнали о содержании разговора главы государства с гражданами из новостей. Самой острой проблемой, которая запомнилась 19% зрителей, в 2018 году стало обсуждение вопроса повышения цен на моторное топливо. Два года назад, в 2017 году, интерес к прямой линии проявили 66% граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в прямой линии с Путиным примут участие 14 из 85 губернаторов РФ.