На долгострои Ленобласти подкинет денег «Дом.РФ»

Ленобласть привлекает деньги из федерального бюджета для оживления замерших строек. Фото: pixabay.com
Ленобласть привлекает деньги из федерального бюджета для оживления замерших строек. Фото: pixabay.com

Ленинградская область вошла в программу госкомпании «Дом.РФ» (бывшая АИЖК) по достройке проблемных объектов.

Правительство России подтвердило выделение средств для совместного с регионом завершения затянувшихся строек.

Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с дольщиками компании «Норманн» сообщил, что поговорил по телефону с вице-премьером правительства Виталием Мутко, который обещал региону софинансирование долгостроев. Из бюджета Ленобласти на эти цели Дрозденко выделит 2 млрд рублей. Еще столько же регион планирует получить из федерального бюджета.

На будущей неделе Александр Дрозденко будет в Москве, где согласует сумму и объекты. Всего на 37 российских долгостроев «Дом.РФ» потратит около 16 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщики наконец заселятся в долгострой ЖК «Ленинский парк».

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