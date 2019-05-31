Дольщики наконец заселяться в долгострой ЖК «Ленинский парк»

Корпуса обещали сдать еще пять лет назад.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Госстройнадзор наконец выдал компании разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Наконец жильцы корпуса 5А смогут получить ключи и заехать в долгожданные квартиры. К слову, в ожидании находились 116 семей.

Напоминаем, что все семь корпусов ЖК «Ленинский парк» планировали полностью возвести к 2014 году. В итоге первые два были достроены только к лету 2017 года, следующие два – к августу 2018 года и еще два сдали в эксплуатацию в марте 2019 года.

Проблема долгостроев остро стоит в Санкт-Петербурге. Врио губернатора города Александр Беглов пообещал, что разберется с этим вопросом – в текущем году должны быть сданы 85% всех проблемных объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девелопер Бонд, обманувший дольщиков на 160 млн рублей, отсидит 4 года в колонии. Сейчас предприниматель находится в розыске – он исчез еще в феврале 2018 года.