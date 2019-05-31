Девелопер Бонд, обманувший дольщиков на 160 млн рублей, отсидит 4 года в колонии

Свой приговор предприниматель не услышал, так как находится в розыске с февраля 2018 года.

Обо всем стало известно сегодня, 31 мая. Слушание состоялось в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в крупном размере и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на четырех года, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.

Напоминаем, что Бонд с 2012 по 2014 год обманным путем заполучил боле 160 миллионов рублей с дольщиков, которым обещал построить дом, прикрываясь именем Малафеева. Когда его схема была раскрыта, предпринимателя посадили под домашний арест. Из-за ухудшившегося состояния здоровья, Бондд посещал врачей. В один из визитов он исчез, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что молодой предприниматель из Соснового Бора претворился начинающим ради субсидий.