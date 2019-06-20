С Большого цирка на Фонтанке отлетел кусок фасада

Специально для этой цели была вызвана вышка. Фото: Telegram
Специально для этой цели была вызвана вышка. Фото: Telegram

Инцидент произошел сегодня днем.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщают очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей события, кусок фасада сегодня утром упал со здания Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на козырёк.

Как пояснили телеканалу «78» в цирке, паниковать н стоит. Сейчас идут плановые работы, в рамках Специально для этой цели была вызвана вышка, потому как альпинистам этот процесс был бы неудобен. Сделать это хотели еще несколько недель назад, но сроки работы отодвинул форму.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Заневском проспекте водитель влетел в здание «Русских самоцветов».

происшествие Цирк на Фонтанке
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С Большого цирка на Фонтанке отлетел кусок фасада
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