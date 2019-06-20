Путин: «Я петербуржец». Президент ответил на вопросы с экрана

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В ходе эфира программы «Прямая линия» Владимир Путин ответил на вопросы с экрана. Один из зрителей поинтересовался у президента РФ кем он считает себя «больше москвичем или россиянином?», на что Путин однозначно ответил: «Я петербуржец».

После этого президент добавил, что он родился в Петербурге и этот город является его малой родиной.

На вопросительное утверждение: «При Брежневе такого не было», Путин ответил, что согласен, но подчеркнул «при Брежневе было много другого, что привело к распаду СССР».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Мурино и Кудрово записали видеообращение к Владимиру Путину. По их словам, уже несколько лет застройщики невероятными темпами застраивают местность, но «в погоне за квадратными метрами» совершенно забывают об инфраструктуре.

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Путин: «Я петербуржец». Президент ответил на вопросы с экрана
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