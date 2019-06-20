Жители Мурино и Кудрово записали видеообращение к Владимиру Путину

Жители городов Мурино, Кудрово и Бугров в преддверии ежегодной «Прямой линии» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

По их словам, уже несколько лет застройщики невероятными темпами застраивают местность, но «в погоне за квадратными метрами» совершенно забывают об инфраструктуре. Жители жалуются на отсутствие полицейских участков и патрулей в городе Мурино, что приводит к ежедневному увеличению количества преступлений.

Муринцы попросили президента обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры города.

По словам местных жителей, в городах также отсутствуют пожарное депо, больницы и поликлиники, роддом, дома культуры и уличные спортивные площадки.

«Мы просим Вас остановить эту чудовищную гонку за квадратными метрами в наших городах до тех пор, пока мы не будем обеспечены элементарной социальной инфраструктурой, гарантированной нам Конституцией», — заявили муринцы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, в «Прямой линии» с Путиным примут участие 14 из 85 губернаторов РФ.