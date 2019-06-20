Поездки на участке ЗСД в дни «Алых парусов» будут бесплатными

ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Западном скоростном диаметре Петербурга в связи подготовкой к празднику «Алые паруса» вводятся временные специальные условия передвижения.

Так, 20, 21, 24 июня с 8 утра до 8 вечера не будут тарифицироваться поездки на участке между развязкой с набережной реки Екатерингофки и съездом на набережную Макарова.

Условия распространяются на все виды транспорта вне зависимости от класса и средства оплаты, — сообщают в КРТИ.

Остальные поездки, в том числе транзитные, оплачиваются в соответствии с действующими тарифами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что праздник петербургских выпускников “Алые паруса” соберет около 1,5 млн человек. В этом году организаторы ждут 33 тысячи выпускников из 16 регионов России.

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Поездки на участке ЗСД в дни «Алых парусов» будут бесплатными
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