«Зенит» может обменяться кругами с «Уфой»

Руководство ФК «Зенита» подумает о возможности обмена кругами с «Уфой» для проведения матчей РПЛ в более комфортных погодных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент матч первого круга между уфимской и петербуржской командой в рамках 7-го тура РПЛ запланирован 24 августа в Северной столице, а игра второго круга в 21-м туре – 8 марта в Уфе.

По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, такая просьба к «Зениту» связана с климатическими условиями.

«Нам принимать соперника в лучше теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает», — добавил Газизов.

Отметим, что в завершившемся сезоне «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» сыграет против «Локомотива» на «ВТБ-Арене». Футбольные клубы поборются за Суперкубок.